Başkent Lefkoşa bugün sabah saat 10.00 sıralarında Küçük Kaymaklı bölgesinden gelen silah sesleriyle sarsıldı. Edinilen bilgilere göre, "Uluhan Oto Galeri" isimli iş yerine motosikletle gelen ve kimliği henüz tespit edilemeyen bir şahıs, tasarrufundaki tabancayla galeri içerisine ve çevresine art arda ateş açtı.



Görgü tanıklarının ifadelerine göre, saldırgan motosikletinden indikten sonra hedef gözetmeksizin ateş edip ardından hızla olay yerinden uzaklaştı. Saldırı sonucunda galeri içerisinde bulunan çalışan Hidayet Duran sol ayak bileği ile kalçasından, Eyüp Bilgi ise sağ bacağından vurularak yaralandı.



Olayda galeri önünde park halinde bulunan bazı lüks araçların da isabet alan kurşunlar nedeniyle maddi hasara uğradığı görüldü. Galerinin sahibi Halil Uluhan ve oğlu Halit Uluhan Gıynık Gazetesi’ne yaptıkları açıklamada, “Bir süredir tehdit alıyorduk ve durumu güvenlik güçleriyle paylaştık. Saldırgan motosikletini galerinin 50 metre ilerisine bırakıp elinde silahla galeriye geldi ve ateş açtı. Saldırganı kimin gönderdiğini biliyoruz. Saldırganın Adana’dan geldiğini de biliyoruz. Bugün yaşananlar bizi derinden sarstı. Yetkililerin saldırının ardındaki nedeni bulmasını bekliyoruz” dedi.

