Alithia gazetesi manşet ve iç sayfalarından geniş yer verdiği haberinde, Hristodulidis hükümetinin ucuz elektrik vaadinin akabinde en büyük boş vaadinin, Güney Kıbrıs’a doğal gaz taşıma ve yeniden gazlaştırma gemisi olarak geleceği duyurulan “Promithia-ETİFA” gemisi olduğunu yazdı.

Gazete haberinde özetle, söz konusu geminin bazı parçalarının değişimi için Malezya’da bulunduğunu ve Güney Kıbrıs’a geleceği tarihin sürekli ertelendiğini belirtti.

Rum Enerji Bakanı Yorgos Papanastasiu’nun dönem dönem yaptığı açıklamalarla geminin gelişine ilişkin tarihi ileri attığını, son olarak ise geminin geliş tarihi olarak duyurulan 2025 yılı sonunu 2026 yılı başı olarak güncellediğini belirten gazete, daha önce de 2024 yılı için tarih verildiğini hatırlattı.

Gazete, geminin Güney Kıbrıs’a gelebilmesi için “Vasiliko’daki” rıhtımın ve kara terminalinin de hazır olması gerektiğini belirtirken bakanın açıkladığı tarihin daha da sarkabileceği yorumunda bulundu.