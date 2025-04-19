Haftalık Simerini, Rum “Demografi ve Muhaceret Politikası Enstitüsü” Başkanı Andreas Morfitis’in, Enstitü’nün Rum Eğitim Bakanlığı verilerine dayandırdığı araştırmasını kaynak göstererek 2014’ten 2024’e kadar okullardaki Rum öğrenci sayısının sürekli azaldığına, AB’den ve özellikle üçüncü ülkelerden gelen öğrenci sayısının arttığına ve Rum öğrencilerin azınlıkta kaldığı sınıflar olduğuna işaret ettiğini yazdı.

Gazeteye göre araştırmada, anaokullarındaki Rum öğrencilerin toplam öğrencilerin yüzde 75’ini, AB ülkelerinden öğrenciler yüze 12’sini, üçüncü ülkelerden öğrenciler ise yüzde 13’ünü oluşturuyor. İlkokullarda Rum öğrencilerin yüzdesi 73, AB ve üçüncü ülkelerden öğrencilerin yüzdesi ise 27. Ortaokul-Lise ve Teknik Liselerde Rum öğrencilerin oranı yüze 77, AB ülkelerinden öğrencilerin oranı yüzde 9 ve üçüncü ülkelerden öğrencilerin oranı yüzde 14.

Genel örgün eğitimdeki öğrencilerin oranı ise şöyle: Rum öğrenciler yüzde 77, AB üyesi ülkelerden öğrenciler yüzde 13 ve üçüncü ülkelerden öğrenciler yüzde 10.

Örgün eğitimdeki bu durumun, “ülkenin demografik niteliğini değiştirdiğini” söyleyen Morfitis, KKTC’deki durumla birlikte ele alındığında matematiksel olarak “Kıbrıslı Rumların kendi ülkelerinde azınlığa düşürüldüğünü” söyledi.