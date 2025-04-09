Haravgi ve diğer gazeteler, Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) ve Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası’nın (KTOEÖS) bir çok örgütün desteğiyle gerçekleştirdiği eylem haberini manşet ve iç sayfalarından verdi.

Haravgi gazetesi: “Kıbrıslı Türkler Ankara’nın Karanlık Müdahalelerine Karşı Dik Duruyor- ‘Kıbrıs Laiktir Laik Kalacak’” başlıkları altında verdiği haberinde, 10 binden fazla Kıbrıslı Türk’ün dün akşam, eğitim sendikalarının öncülüğünde sokaklara çıktığını ve türbanın okullarda takılmasını protesto ettiklerini yazdı.

Haberde, eylemde yapılan bazı konuşmalara da yer verildi.

Diğer gazeteler ise konuya ilişkin haberlerini şu başlıklarla yansıttı:

Fileleftheros: “Kıbrıslı Türkler Erdoğan’ın Duyması İçin Bağırıyorlar – Türban Protestosu”

Politis: “Kıbrıslı Türklerin Umutsuzluğu Hat Safhada”.

Alithia: “Türban İçin Ayaklanma”.