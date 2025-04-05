Bu oranın Avrupa ortalamasının (yüzde 16,7) üzerinde olduğuna dikkat çeken Fileleftheros, 2021’de Güney Kıbrıs’ta 57 bin 192 kişiye antidepresan ilaç reçete edildiğini, 12 bin kişide de duygusal bozukluk saptandığını yazdı.

Habere göre son on yıl içerisinde nüfusun yüzde 7,2’sinde kaygı bozukluğu, yüzde 3,8’inde depresif bozukluk ve yüzde 2,6’sında alkol ve uyuşturucu kullanımına bağlı rahatsızlıklar saptandı.

Rum Sağlık Bakanlığı bu artışın önüne geçmek için kültürel, sportif aktiviteler, yasal düzenlemeler, eğitimler vb içeren Ulusal Ruh Sağlığı Strateji Planı hazırladı.