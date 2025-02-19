6 Şubat depreminde hayatını kaybeden Şampiyon Melek Selin Sarıkaya’nın annesi, Şampiyon Melekler Yaşatma Derneği Başkanı Ruşen Yücesoylu Karakaya, Kahramanmaraş’ta 115 kişinin hayatını kaybettiği Ebrar Sitesi B Blokunun karar duruşmasında, sanıklardan Tevfik Tepebaşı ve Atilla Öz'e 18'er yıl hapis cezası verilmesiyle ilgili “Olası kast kararı çıkaramıyorsunuz, bu katillere ödül veriyorsunuz” diyerek sert tepki gösterdi.

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Karakaya, “Yine usülsüzlük, ahlaksızlıkla ve para uğruna istedikleri şekilde binaları yapmaları için zemin hazırlıyorsunuz” ifadelerini kullandı.

“Bitmedi adaletsizliğiniz, bitmedi oyunlarınız” Karakaya, “Masum canlar, çocukların hayatının hiç mi önemi yok, Yeter artık, yeter” sözlerine yer verdi.