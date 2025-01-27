Kazayla ilgili polisten yapılan açıklama şu şekilde:

27.01.2025 tarihinde, saat 07:00 sıralarında, Lefkoşa-Gazimağusa Anayolu üzerinde Dörtyol Sığınmalı Yol Kavşağı’nda, Fatma TEKGÖZ (K-43) yönetimindeki YB 956 plakalı araç ile Dörtyol istikametinden sığınmalı yol kavşağına geldiğinde, anayolda seyreden araçlara öncelik hakkı vermeden dikkatsizce Geçitkale istikametine doğru dönüşe geçmesi sonucu, o esnada anayol üzerinde Gazimağusa istikametine doğru seyretmekte eden Minel AĞLAR (K-25) yönetimindeki LG 718 plakalı aracın önünü tıkaması sonucu çarpışmışlardır.

Kaza sonucu yaralanan LG 718 plakalı araç sürücüsü Minel AĞLAR, kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde müşahede altına alınmıştır. Soruşturma devam etmektedir.