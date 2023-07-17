Kazayla ilgili polisten yapılan açıklama şu şekilde:

17.07.2023 tarihinde, saat 04:30 sıralarında, Girne’de Karaoğlanoğlu caddesi üzerinde, Emin YARIMOĞLU (E-59) yönetimindeki SJ 127 plakalı salon araç ile batı istikametine doğru seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu o esnada yolu karşıdan karşıya geçmeye çalışan yaya Emine KURŞUNCU (K-30)’a çarpmıştır. Kaza sonucu yaralanan yaya Emine KURŞUNCU, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastahanesi’nde yapılan müdahalenin ardından, yoğun bakım servisinde müşahede altına alındı. Soruşturma devam etmektedir.

