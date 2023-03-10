Ercan-Gaziköy ana yolunda Sadık Özcan Topkayalı’nın ölümüyle neticelenen trafik kazasında araç sürücüsü Ü.I. bugün yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Yusuf Türkkal, 7 Şubat 2023 tarihinde, saat 08.00 sıralarında, Ercan-Gaziköy ana yolunun 3-4’üncü kilometreleri arasında, Ü.I. (40) yönetimindeki çöp kamyonu ile batı istikametine doğru seyrettiği sırada anayol üzerinde bulunan Birkayalar petrol önlerine geldiğinde, dikkatsizliği ve anayolda seyreden araçlara öncelik hakkı vermeden sağa tali yola dönüşe geçmesi sonucu, o esnada ana yol üzerinde doğu istikametine doğru seyreden Sadık Özcan Topkayalı yönetimindeki EP 712 plakalı salon aracın önünü tıkaması sonucu çarpıştıklarını anlattı.

Polis, kaza sonucu ağır yaralanan EP 712 plakalı araç sürücüsü Sadık Özcan Topkayalı’nın (53), kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdiğini söyledi.

Türkkal, araç sürücüsü Ü.I.dan kan örneği alınıp aynı gün tutuklandığını aktararak, Topkayalı’ya otopsi yapılacağını ve soruşturmanın devam ettiğini belirtti, zanlının 5 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nil Elodie Çeliker, zanlının 6 gün daha tutuklu kalmasına emir verdi.