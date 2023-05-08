Hava parçalı bulutlu yer yer sağanak veya gök gürültülü sağanak yağmurlu geçecek.



Hava sıcaklığı, mevsim normallerinin 4 ile 5 derece altında seyretmesi bekleniyor.



Rüzgâr ise güney ve batı yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli olarak esecek.



Denizlerimizde hava parçalı bulutlu yer yer sağanak veya gök gürültülü sağanak yağmurlu geçecek.

Rüzgâr güney ve batıdan 3 ile 5 kuvvetinde esecek. Deniz orta dalgalı olacak. Denizde tahmini dalga yüksekliği 1 ile 2 metre olarak bekleniyor. Denizde görüşün iyi olması tahmin edilirken yağış anında ise orta olması ön görülüyor.