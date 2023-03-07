Sağlık Bakanı İzlem Gürçağ Altuğra, Meclis Genel Kurul kürsüsünden yaptığı açıklamada, ciddi bir ilaç eksikliğinin olduğunun doğru olduğunu bu konuda taleplerinin bulunduğunu, bir kısım ilacın önümüzdeki günlerde İlaç Eczacılık Dairesi’ne geleceğini kaydetti.

İlaç takip sistemi konusunda yapılan çalışmaları anlatan Bakan Altuğra, sorumluluklarını layıkıyla yerine getirmek amacıyla çalıştıklarını kaydetti.

Depremzedelere insani sağlık hizmeti vermenin insanlık görevleri olduğunu belirten Bakan Altuğra, ada genelinde 6 hastaneye 600’ü aşkın kişinin başvuruda bulunarak, tedavi aldıklarını kaydetti.

Enfeksiyon Kontrol Komitesi’nin depremzedelerin yoğunlukla yaşadığı bölgelere ulaşarak, 86 depremzedenin kontrolden geçirildiğini anlatan Bakan Altuğra, herhangi bir bulaşıcı hastalığa rastlanmadığını, çocukların ise aşı takvimlerinin kontrol edildiğini söyledi.

Bakan Altuğra, diyaliz ve onkoloji hastaları için gerekli görüşmeleri yaptıklarını, özellikle onkoloji hastaları için ilaçların kişiye özgü geldiğini ve stoklanabilecek ilaçlar olmadığını dolayısıyla ülkeye gelen depremzedeleri mağdur etmemek adına TC Sağlık Bakanlığı ve büyükelçiliğiyle 7/24 temas halinde olduklarını kaydetti.

Diyaliz için sadece makine alınmasının yeterli olmadığını, dolayısıyla personele de ihtiyaç olduğunu kaydeden Altuğra, Gazimağusa Hastanesi’nin doktor eksikliği konusunda görüşmelerin yapıldığını, 112 binasının ise inşaatının tamamlandığını, elektrik sorunun çözülmesi sonrasında binaya taşınılacağını belirtti.