Sağlık Bakanı İzlem Gürçağ Altuğra, bugün Akdoğan Sağlık Merkezi'ni ziyaret etti.

Ziyaretin ardından açıklama yapan Bakan Altuğra, sağlık merkezlerinin varlığının sosyal devlet anlayışının gerekliliklerinden biri olduğunu belirtti.

Altuğra, KKTC’de 17 sağlık merkezinin birinci basamak sağlık hizmeti vermekte olduğunu ifade ederek, her Cuma sağlık merkezlerine ziyaret gerçekleştirdiğini anımsattı.

Bakan Altuğra, Akdoğan Sağlık Merkezi'nin çok geniş bir bölgeye 112 Acil, pratisyen hekim hizmeti ve haftada bir kez kadın doğum uzmanın hizmet verdiğini, kadınların ultrason takipleri ile smear testlerinin yapıldığını söyledi.

Altuğra, haftanın bir günü ise çocuk doktoru, haftanın dört günü de diş hekimi hizmeti verildiğini aktardı.

Haftanın iki günü kan tahlilleri için kan alımı yapıldığını da ilave eden Altuğra, "Akdoğan Sağlık Merkezi'nin geniş hizmet yelpazesi olması bakımından insan kaynağı ve araç, gereç yönünden güçlenmesi yönünde strateji izliyoruz" diyerek, yakın zamanda da çalışmaların kamuoyuyla paylaşılacağını sözlerine ekledi.