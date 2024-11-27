Sağlık Bakanlığı’nın bütçesi, konuşmaların ardından bu sabah saat 02.25’te oylandı ve oy çokluğuyla kabul edildi.

Toplantıda, Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek ve bakanlık bürokratlarıyla, komite üyeleri ve bazı milletvekilleri yer aldı.

İncirli: “Kamusal sağlık hizmetlerinden mi vazgeçtik?”

CTP Milletvekili Sıla Usar İncirli, cezalandırıcı olmayan raporlama sistemi konusuna değindi, Sağlık Bakanı’na eleştirilerde bulundu.

Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi’nde yaşananlara değinen İncirli, bir daha böyle şeylerin olmaması için yapılması gerekenlerin sıralanması gerektiğini ifade etti.

Hasta taşıyan personelin çok az sayıda olduğunu ifade eden İncirli, Thalassemia ve Kan Bankası binasındaki sorunlara dikkat çekti.

Hasta sevkleri konusuna değinen İncirli, “Kamusal sağlık hizmetlerinden mi vazgeçtik?” diye sordu.

Birinci: “Sağlıkta çok ciddi sorunlar var”

CTP Milletvekili Ceyhun Birinci de sağlıkta çok ciddi sorunların olduğunu söyledi.

Kamu sağlık hizmetlerine yatırım yapılmasının önemine dikkat çeken Birinci, hasta sevkleri konusuna değindi.

Sağlık çalışanlarının çok ciddi bir yük altında çalıştığına vurgu yapan Birinci, acil servislerde yaşanan yoğunluğa işaret ederek, çok ciddi yığılmaların olduğunu kaydetti.

Kaliteli bir sağlık hizmeti için yapılması gerekenlerin belli olduğuna değinen Birinci, bazı sorular yönelterek yanıt istedi.

Sağlık altyapısı ve personelin güçlendirilmesi için neler yapıldığını soran Birinci, sağlıkta bir sistem oluşturulması gerektiğini söyledi.

Birinci; aşılama, gıda denetimi, koruyucu hekimlik, poliklinik hizmetleri, erken tanı ve sağlık taramaları konularına değindi, eleştirilerde bulundu.

“Ülkede çok yüksek oranda kanser vakası var”

Birinci, ülkede çok yüksek oranda kanser vakasının olduğunu ifade etti.

Kanser hastalarının halen ilaç sıkıntısı yaşadığını belirten Birinci, “Bir kanser hastasının tedavisinin aksamasının telafisi yoktur.” dedi.

Bütün devlet hastanelerinde benzer sorunların olduğunu kaydeden Birinci, sağlık personelinin güçlendirilmesi gerektiğini dile getirdi.

Hasta sevkleriyle ilgili bazı sorular yönelten Birinci, bir yılda kaç kişiye “PET-CT” çekildiğini sordu.

Hasta sevkleriyle ilgili maliyet konusuna değinen ve çok ciddi kaygılarının olduğunu belirten Birinci, bunun kontrolünün yapılıp yapılmadığına yönelik sorular yöneltti.

Şahiner: “Yurt içi hasta sevklerindeki borç ne kadar?”

CTP Milletvekili Salahi Şahiner de Sağlık Bakanı’na bazı sorular yönelterek, bilgi istedi.

Bütçede yer alan bazı kalemlere değinen Şahiner, yurt içi hasta sevklerindeki borcun ne kadar olduğunu sordu.

Talat: “Yaşananlar, toplumun hafızasından silinmeyecek”

CTP Milletvekili Ongun Talat da, Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi’nde yaşananlara değinerek eleştirilerde bulundu.

“6 saat boyunca aileye bilgi verilmedi.” diyen Talat, Polis Genel Müdürü Kasım Kuni’nin Meclis bütçe görüşmeleri sırasında yaptığı açıklamaya değinerek Sağlık Bakanı’nı eleştirdi.

“Bunlar ötelenecek şeyler değildir.” ifadesine yer veren Talat, yaşananların toplumun hafızasından silinmeyeceğini söyledi.