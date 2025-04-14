Sağlık Bakanlığı tarafından baş ağrısı ve mide bulantısı şikayetiyle sağlık ocağına başvuran ''hiçbir şey yok'' denildiği iddiasıyla eve gönderilen ve şu anda yaşam mücadelesi veren Cahide Aksu’ya yönelik açıklama yapıldı.

Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Söz konusu hasta ile ilgili tüm süreci titizlikle incelemeye almış bulunmaktayız. İddiaların aydınlatılması amacıyla gerekli inceleme ve soruşturma süreci başlatılmıştır” denildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Bazı basın yayın organlarında yer alan, sağlık merkezimize başvuran bir hastaya yönelik açıklamalar üzerine kamuoyunu bilgilendirme gereği duymaktayız.

Yaşadığı sağlık problemi nedeniyle bakanlığa bağlı sağlık merkezimize başvuran hastamızla ilgili olarak, ailesi tarafından müdahalenin zamanında yapılmadığı ve süreçte çeşitli aksaklıkların yaşandığı yönünde iddialar gündeme getirilmiştir.

Sağlık Bakanlığı olarak, söz konusu hasta ile ilgili tüm süreci titizlikle incelemeye almış bulunmaktayız. İddiaların aydınlatılması amacıyla gerekli inceleme ve soruşturma süreci başlatılmıştır.”