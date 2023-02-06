Sağlık Bakanı İzlem Gürçağ Altuğra, Türkiye’de meydana gelen deprem felaketinin ardından yaptığı açıklamada, “Türkiye’nin acısını derinden hissediyoruz…” dedi.

Altuğra, “Depremin ardından KKTC olarak tüm kurumlarımızla birlikte ana vatan Türkiye Cumhuriyeti’nin ihtiyaç duyduğu her alanda destek vermek için harekete geçmiş bulunmaktayız” ifadelerini kullandı.

Bakan Altuğra, deprem bölgesinde çalışmalara katılmak üzere Sağlık Bakanlığı’nın doktor, hemşire ve paramedikten oluşan acil yardım ekibinin gönderildiğini açıkladı.

Altuğra, “Sağlık Bakanlığı olarak doktor, hemşire ve paramedikten oluşan acil yardım ekibimiz çalışmalara katılmak üzere yola çıkmıştır. Yaşanan deprem felaketinin ardından hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralananlara acil şifalar dilerim” açıklamasını yaptı.