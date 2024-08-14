Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklama şöyle:

“Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı arasında “KKTC Genelinde Deniz Suyu Kalitesinin İzlenmesi, Numune Alınması ve Analiz Edilmesi” konularında imzalanan iş birliği protokolü çerçevesinde, Devlet Laboratuvarında deniz suyu analizleri yapılmaktadır.

Ağustos ayında yapılan deniz suyu analiz sonuçlarına göre Girne bölgesinde bir plajda kirlilik görülmüş olup analizi yapılan diğer plajlarımız temizdir.

Diğer bölge plajlarımızın analiz sonuçları çıktıkça resmi sayfamızdan paylaşılacaktır.”