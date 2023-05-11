Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Sağlık Bakanlığı’nın talepleri doğrultusunda İlaç ve Eczacılık Dairesi'ne; antibiyotikler, kanser ilaçları, üst solunum yolu hastalıklarının tedavisinde kullanılan, antiromatoidler, bağışıklık sistemi baskılayıcılar, sinir ruh, kolesterol, sinir ruh, epilepsi, üroloji ilaçları, antiviraller, kalp damar hastalıkları için kullanılan ilaçlar, troid, demansa karşı kullanılan ilaçlar, hormon, göz, kan, romatizma, bağırsak inflamasyonunun tedavisinde kullanılan, bulantı ve kusma için kullanılan ilaçlar geldiği kaydedildi.