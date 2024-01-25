Protokol imza töreninde konuşan Sağlık Bakanı Dr. Hakan Dinçyürek ve Erenköy-Dipkarpaz Belediye Başkanı Hamit Bakırcı, bu protokolün sağlık hizmetlerine ulaşmakta zorlanan kesimlere yönelik önemli bir adım olduğunu belirtti.

Bakan Dinçyürek, birkaç aydır görüştükleri protoklü hayata geçirmeleri nedeniyle büyük memnuniyet duyduğunu, protokol kapsamında Erenköy-Karpaz Belediyesi sınırları içinde, hastaların evlerinde bakım hizmetlerinin, sağlık bakanlığı ve belediyenin ortak iş birliği içinde gerçekleştirileceğini ifade ederek Başkan Hamit Bakırcı'ya teşekkür etti.

Protokolün bir pilot çalışma olarak başlayacağını ve ilerleyen dönemde Mehmetcik Belediyesi'nin de projeye dahil edilebileceğini belirten Dinçyürek, böylece İskele'ye doğru genişleyerek evinde bakıma muhtaç hastalara yerinde sağlık hizmeti sunmayı hedeflediklerini söyledi.

Proje kapsamında yeni bir hekim istihdamı yapılacağını söyleyen Dinçyürek, aynı zamanda Yenierenköy Sağlık Merkezi'ne bağlı belediye ile birlikte halihazırda istihdam edilen bir hemşire ve fizyoterapistin de bu proje kapsamında görevlendirildiğini belirtti.

Dinçyürek, bu çalışmanın sadece bölgeye yansımayacağını, ada genelinde rol model oluşturcağını ifade etti.

Erenköy-Dipkarpaz Belediye Başkanı Hamit Bakırcı ise bugün imzalanan protokolün ülkemizde bir ilk olduğunu, yaşlılara yönelik sağlık ve sosyal hizmetlerde önemli bir adım olduğunu belirterek, Bakan Dinçyürek'e destekleri ve işbirliği dolayısıyla teşekkür etti.

Bakırcı protokol kapsamında gerekirse bir doktor eşliğinde hemşirelerle yerinde bakım dahilinde fizik tedavi açısından da hizmet sunulacağını kaydetti.

Bakırcı protokol kapsamında yaşlı koronik hastaların kurul ilaçlarının teminin de bu hizmet kapsamında yapılacağını, ilaç ların kendilerine teslim edileceğini ve evde kuaförlük hizmetinden sosyal desteklere kadar geniş bir hizmet yelpazesi sunulacağını söyledi.

Bakırcı, bu projenin başarıya ulaşması durumunda tüm ülke genelinde genişletileceğini ifade etti.