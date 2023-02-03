Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, toplantıda hekimler ve eczacılar tarafından risk faktörüne göre yaşamsal ilaçların sınıflandırılması ve listelerinin güncellemesinin yapılması, stoklardaki eksik ilaçların tamamlanabilmesi adına ülkeye ilaç ihracatının yapılabilceği ülkeler ele alındı.

Sağlık Bakanlığı'nda gerçekleştirilen toplantıda ayrıca, yerli ilaçların ruhsatlandırılması ve/veya üretimi yapılabilmesi için yasa-tüzük çalışmalarını yürütecek komitenin kurulmasına karar verildi.

Bakan Altuğra'nın başkanlık ettiği toplantıya, Bakanlık Müsteşarı, İlaç Eczacılık Dairesi Müdürü, Tabipler Birliği temsilcisi, Eczacılar Birliği Başkanı ve Genel Sekreteri, Tıp-İş Sendikası Başkanı, Devlet Hastanesi Eczane Sorumlusu, ilgili doktorlar, eczacılar ve ecza depoları yetkilileri katıldı.