Karara göre; Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası (TIP-İŞ), Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Sendikası (KTHES), Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS), Kamu İşçileri Sendikası (KAMU-İŞ) ve Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası (KAMU-SEN) tarafından sağlık alanında başlatılan grev, 7 Nisan 2026 tarihinden itibaren 60 gün süreyle ertelendi.

Sağlık alanında örgütlü sendikalar adına yapılan açıklamada ise söz konusu kararın grev hakkının kullanımını fiilen ortadan kaldıran bir yasak niteliği taşıdığı savunuldu. Sendikalar, ortak irade doğrultusunda grev hakkının idari bir kararla ertelenmesi veya yasaklanması durumunda bu tür kararların tanınmayacağını ve demokratik hakların kullanılmaya devam edileceğini belirtti.

Açıklamada, Bakanlar Kurulu’nun erteleme kararının tanınmadığı ve hükümet geri adım atıncaya kadar grevin aynı kararlılıkla sürdürüleceği ifade edildi. Ayrıca hükümet ve Sağlık Bakanlığı’nın sendikalara yönelik tutumunun kabul edilmediği vurgulanarak, mücadeleye devam edileceği kaydedildi.

Grev sürecinin devamına ilişkin detaylı bilgilendirmenin hem kamuoyuna hem de sendika üyelerine ayrıca yapılacağı bildirildi. Açıklama, sendikalar adına Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası Başkanı Dr. Özlem Gürkut tarafından paylaşıldı.