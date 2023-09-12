Konuya ilişkin konuşan Bakan Gardiyanoğlu, göreve geldiği zaman konunun gündemine geldiğini, eldeki ilk verilerle Başbakan Ünal Üstel’in kapısını çaldığını ve bu olayın üzerine yürümek istediğini, Üstel’e iletti. Gardiyanoğlu Üstel’den “devam et” talimatı alması üzerine Sosyal Sigortalar Dairesi Müdürü ve bazı müfettişler ile gizli bir soruşturma yürüttüklerini anlattı. Dün itibarı ile araştırmanın tamamlandığını ve ortaya çıkan verileri bugün güvenlik güçlerine teslim edecekleri bilgisini veren Gardiyanoğlu, “Bugün suç duyurusunda bulunacağız. Devletin tek bir kuruşunun boşa harcanmasına göz yumamayız” dedi.

Kumpas nasıl kuruldu?

İçerisinde bazı doktor ve eczane sahiplerinin olduğu büyük bir vurgun gün yüzüne çıktı. Özel sektörde çalışan bazı hekimler sosyal sigortalı hastalar için reçete alıyorlar ama bu reçeteleri anlaşmalı oldukları bazı eczacılara veriyorlar. Doktorlar aldıkları reçeteleri iş çevirdikleri eczanelere bırakmaları ile yasa dışı süreç başlıyor. Oraya bırakılan reçetelere gerçek olmayan hastalıkların ilaçları yazılıyor. Anlaşmalı çalışan bu sistemde doktorlara reçete başına bir miktar para ödeniyor. İddialara göre bir ayda 6 bin reçete yazan doktor var. Ortada dönen miktarlar dudak uçuklatacak cinsten. Vurgunun boyutu rakamlar incelendiğinde ortaya çıkıyor. Devlet 2022 yılında ilaçlar için 38 milyon TL ödedi. 2023’ün ilk 7 ayında bu rakam şimdiden 100 milyon TL’ye ulaştı. Ortada 60 milyon TL’ye varan ciddi bir vurgun var. İşin maddi boyutunun yanı sıra sağlık boyutu da dikkat çekiyor. Sistemi sağlayan bu eczacılara giden vatandaşlar doktora hiç muayene olmadan istediği ilacı alabiliyor.

Kaynak: Kıbrıs Gazetesi

