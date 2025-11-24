CANLI AKTARIM / Pelin Yükselay

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu toplandı.

Cumhuriyetçi Türk Partisi Milletvekili Erkut Şahali, 62’inci madde tahtında Meclis’te yaptığı konuşmada 20 yaşında ikamet izinsiz tutuklanan genç kadının durumuyla ilgili konuştu.

Şahali, genç kadının tutuklu olmasının kabul edilemez olduğunu belirterek, ‘hükümet vatandaşlık vermekte gayet istekli, bu ülkede yaşamayanlara bile vatandaşlık veriyorlar. Bu genç kadının durumu ortadadır. Genç kadının yurttaşlığa kabulünün derhal gerçekleşmesi gerekmektedir” diye konuştu.

Genç kadının tutuklu olmasının insan haklarına aykırı olduğunu dile getiren Şahali, genç kadının KKTC’de doğduğunu ve burada yaşadığını, Türkiye makamları beklenmeden, KKTC makamlarının gerekli işlemleri tamamlayarak genç kadına yurttaşlık verilmesi gerektiğini söyledi.

‘Geç kalındı’ diyen Şahali, önerilerinin Bakanlar Kurulu’nun bugün derhal toplanarak genç kadına vatandaşlık vermesi olduğunu kaydetti.

Dursun Oğuz: Biz taş kalpli değiliz

İçişleri Bakanı Dursun Oğuz da Şahali’ye cevaben yaptığı konuşmada, ‘vicdanen yapmak isteseniz de bazen yasalar el vermiyor’ dedi.

Oğuz, “Başsavcılık’tan görüş aldık. Annesi Türkiye vatandaşı, babası Türkiye vatandaşı. O zaman bu genç kadın Türkiye vatandaşı. İşlemlerinin yapılmamış olması bu gerçeği değiştirmez. Ben hukuk görüşüne göre gitmeliyim. Cumhurbaşkanı ve Başbakanla ilk günlerden beridir irtibattayız. Biz taş kalpli değiliz ki. Gelene gidene vatandaşlık verdiniz diyorsunuz, bu ülkede yasalar var, teamüller var, ona göre hareket ediyoruz.”

“Çocuğumuz bugün serbest kalacak”

“Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bu çocuğu sahiplenmiştir” diyen Oğuz, genç kadının tüm vatandaşlık kıstaslarını karşıladığını söyledi. Vatandaşlık için belge gerektiğinin altını çizen Oğuz, bu nedenle genç kadına Türkiye kimliği verilmesi gerektiğini anlattı. Türkiye Elçiliği’nin girişimleri ile kimlik için girişimlerin yapıldığını anlatan Oğuz, kendilerinin de insani ikamet izni çıkaracağını ve bugün genç kadının serbest kalacağını söyledi.

Genç kadının 1 yıllık insani ikametgâh izni ile ülkede kalacağını belirten Oğuz, genç kadının biriken cezasından da muaf olacağını her şeyin yasal hale getirileceğini ve KKTC vatandaşlığı için işlemlerin yapılacağını kaydetti.