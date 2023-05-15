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Genel Kurulda "Seçim ve Halkoylaması (Değişiklik) Yasa Önerisi" görüşüldü. Tasarıyla ilgili söz alan CTP Milletvekili Erkut Şahali, seçim yasakları süresinin mutabakatla kısaldığı şu günlerde hükümetin buna aykırı uygulamalar yaptığını kaydetti.

Şahali devamla şunları kaydetti:

"60 gün olan seçim yasakları süresi mutabakatla 30 güne indirildi. Bu yasaklar içerisinde münhalsiz sınavsız istihdamlar yapıldı ayrıca son bakanlar kurulu toplantısında 101 kişiye vatandaşlık verildi. Seçimler öncesi yeni seçmen yaratıyorlar. Seçim yasakları haricine taşınmış olan o 30 günlük sürede yaptığınız uygulamalar sizin kurnaz olduğunuz bizim ahmak olduğumuz anlamına mı gelir, sizin karagöz olduğunu anlamına mı gelir? Seçim sürecinden yurttaşın az etkilenmesi nedeniyle aldığımız bu karar içerisinde en yapılmayacak iki şeyi yaptınız. Ana muhalefet partisi çok mu saf görünüyor? Biz herşeye rağmen bu ülkede kamu menfaatinin korunması amacıyla hareket ediyoruz"

Mutabakata aykırı davranıldığını sözlerine ekleyen Şahali, 'biz uyumuyoruz, esas siz uyuyorsunuz' ifadelerini kullandı.

Öztürkler: Ne uyutuyoruz ne karagözlük yapıyoruz

Şahali'ye cevap veren İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler, amaçlarının kimseyi uyutmak olmadığını belirterek, "yeni seçmen yaratıyoruz dediniz eğer derdiniz bu ise yeni vatandaş olanlar 25 haziran'da oy kullanmayacak" dedi.