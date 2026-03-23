“Gerekçelerinizin hepsi yalan, siz de biliyorsunuz” diyen Şahali, 27 Ocak’ta maaşlardan kesinti yapılmasına yönelik bir komite kurulduğunu hatırlatarak, bu adımın savaşın ekonomik etkileri henüz ortaya çıkmadan atıldığını belirtti.

Hükümetin 3 aylık hayat pahalılığı ödeneği verip 9 aylık kısmı ertelediğini ifade eden Şahali, bu yaklaşımı sert sözlerle eleştirdi. “3 aylık hayat pahalılığını vereceksiniz, 9 aylığı da deftere yazacaksınız, gelen çeksin belasını” ifadelerini kullandı.

Ekonomik yönetimi de eleştiren Şahali, hükümetin bütçeyi kötü yönettiğini savunarak, “Batırdınız, dibini buldunuz. Bu yokuşu çıkacak takatiniz kalmadı. Seçimden sonrasını düşünüyorsunuz” dedi.

Göç yasası üzerinden yapılan eleştirilere de yanıt veren Şahali, “Madem memnun değildiniz, neden geçirdiniz? Bize halk notunu verdi, biz de muhalefette kaldık” ifadelerini kullandı.

Hayat pahalılığının yasa ile durdurulamayacağını vurgulayan Şahali, “Hayat pahalılığı yaşanan ve hissedilen bir şeydir. Siz yasa yaptınız diye durmayacak, altında ezilen yoksulların çilesi ortadan kalkmayacak” dedi.

Sabit ve dar gelirli kesimlerin göz ardı edildiğini belirten Şahali, özellikle asgari ücretin altında emekli maaşı alanların durumuna dikkat çekerek, hükümeti sorumsuzlukla eleştirdi.

Hükümete çağrıda bulunan Şahali, “Gerçekçi olun. ‘Nisana kadar gücümüz var, sonrasını ödeyemeyiz’ deyin. Bırakıp gidiyoruz deyin. Gerçek budur” ifadelerini kullandı.

Şahali, hükümetin yaşanabilecek ekonomik dalgaların sonuçlarını yeterince hesaplamadığını savunarak, “Umurunuzda olan tek şey koltuklarda bir gün daha fazla oturmak” dedi.