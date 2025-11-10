-CANNLI AKTARIM /Pelin Yükselay

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu güncel konuşmalarla devam etti. Cumhuriyetçi Türk Partisi Milletvekili Salahi Şahiner, fiber optik projesiyle ilgili yaptığı konuşmada, hükümete sert eleştirilerde bulundu.

Protokolün toplumda büyük bir gerginliğe yol açtığını belirten Şahiner, bir hak olan internet kullanımının bu protokolle birlikte 25 yıl boyunca halkın kanını emeceğini savundu.



Protokolde yerli sermayenin dışlandığını ve iş yapmaz olarak gösterildiğini dike getiren Şahiner, “tüm bunları yaparken korkmadan Merkez Bankasını bile bu protokole alet etmeye çalıştınız” ifadelerini kullandı.

Protokolde rakamsal olarak büyük soru işaretleri bulunduğunu savunan Şahiner, ihaleye çıkılması halinde bu maliyetlerin düşeceğini bildiğini kaydetti.



Bu protokolle 25 yıl boyunca halkın fahiş internet rakamları ödeyeceğini savunan Şahiner, şöyle devam etti:

“Türkiye’de fiyatlara baktık. ‘Türkiye’de 100 mega bit internet 700 TL. Bu 700 TL içinde yüzde 20 KDV ve yüzde 10 özel iletişim vergisi de var. Bu şekilde 490 TL’ye denk geliyor. Takriben 10 dolar bandında oluyor. Siz 25 yıl boyunca ilgili şirketin 18 dolara internet satmasını garanti altına aldınız.”



Şahiner sözlerinin sonunda protokolün art niyetli olduğunu savundu ve bu protokolün kötü sonuçlarının on yıllar boyunca konuşulacağını söyledi.