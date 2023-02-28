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Programda ilk olarak hükümetin deprem yardımları ve tedbirleri için yasa gücünde kararname ile maaş kesintisine gitmesi ardından da bundan vazgçemesi kararını değerlendiren Şahiner, hükümetin yine Anayasa'ya aykırı davrandığını söyledi.



"Kimse bu ülkede Türkiye bu kadar kötü günlerden geçerken yardım yapmaya karşı değildir" diyen Şahiner, yardımın 'gönüllülük' esasına bağlı olması gerektiğini vurguladı.



"Önce kayıt dışı ekonomiye dokunun"

Şahiner, şöyle devam etti:

'Bu ülkede yüzde 50 kayıt dışı ekonomi var. Siz bu noktaya dokunmak istemiyorsunuz. Önce buna dokunun. Büyük meblağlar elde edebilirsiniz buralardan. Ancak önce maaşlara dokunmayı tercih ettiniz."



"Komite çalışmaları iyi gitmiyor!"

Komite çalışmalarının iyi gitmediğini belirten Şahiner, Komitede yine maaş kesintilerinin konuşulduğunu, hükümetin işleyeceği suça, muhalefeti de alet etmeye çalıştığını vurguladı.



"Maaşlardan kesinlen paraları, ekonomideki açığı kapatmak için kullanacaklar"

"Nereye ne göndereceğiniz, ne aktaracağınız belli değil" diyerek sözlerine devam eden Şahiner, devamla şöyle dedi:

"Bin konteynerin parası hazır dediniz, öğrendik ki değil. Okulların, hastanelerin güçlendirilmesi, arama-kurtarmanın geliştirilmesi, envanter güçlendirilmesi deniyor, kaynağa ihtiyaç var deniyor. Sizin bu mali yıl içinde Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu'nu güçlendirecek gücünüz yoktur. Bu çok büyük bir iştir. Bunu bir kere anlayın. Sıfırdan hastane yapmak daha kolaydır, mevcut yapıyı iyileştirmekten. Hangi parayla neyi yapıyorsunuz? Bu topladıkları paraları ekonomideki açığı kapatmakta kullanacaklar."



"Hükümet acıları, korkuları kullanarak, siyaset yapmaya çalışıyor" diyen Şahiner, hükümetin bütçedeki açığı kapatmak için bu durumu kullandığını savundu.



"Hükümet deprem günü sabaha kadar uyudu"

Hükümetin, depremde arama-kurtarma faaliyetlerine katılmakta geciktiğini de dile getiren Şahiner, şunları söyledi:

"Kahramanmaraş depreminin 03.17'de olduğunu ancak hükümetin sabaha kadar uyuduğunu savunan Şahiner, bu durumu da eleştirdi. "Anında kriz masası kurulması gerekirdi" diyen Şahiner, temsilciler anında deprem bölgesine sevk edilmeliydi, çocuklarla ilgili ayrıntılı ve doğru bilgi alınmalıydı. Uçak seferleri, bölgeye yönlendirmeliydi. Anında arama-kurtarma ekiplerimiz, envanterimiz bölgeye sevk edilmeliydi. Bunların ardından sabah saat 8.00'de hükümet basın karşısına geçip, aldıkları son bilgileri ve yaptıkları son çalışmaları aktarmalıydı."