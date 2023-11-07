-CANLI AKTARIM / Pelin Yükselay



Meclis Genel Kurulu'nda konuşan Şahiner, "Liman İşçileri Sendikası yasa ile kurulan ve 2020 yılında tasviye edilmesi gereken bir şirket" olduğunu hatırlatarak, şunları kaydetti:



"Zamanında yapılmayan işler, alınmayan önlemler gerekçe gösterilerek, yasal statüsünü bitirmiş olan şirket ve oradaki liman işçiliğinden kaynaklanan gelirlerin devletin kasasına girmesi gereken işler oradaki 5 kişiye 2020 yılından beridir peşkeş çekiliyor. Bugün itibariyle bu şirketin yönetim kurulu, sözde bir yönetim kuruludur ve Bakanlar Kurulu kararıyla bu yasallığını bitirmiş olan şirkete bir yıl daha uzatma verilmiştir. İlginç bir şekilde burada yürütmeden sorumlu olan bakanlık, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı olmasına rağmen, önerge Başbakanlık'tan gelmiştir. Burada tepeden tırnağa kadar adaletsiz, çirkin ve bulanık bir yapı vardır.

Devletin kasasından milyarlarca lira alınıp sadece 5 kişinin kasasına bu paraların konduğunu savunan Şahiner, binlerce emekçinin hakkının gasp edildiğini savundu.