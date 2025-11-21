Polis memuru Ali Akdamar mahkemeye olguları aktardı.

Polis, 17.11.2025 tarihinde 16:30 raddelerinde Ercan Havalimanı'nda yolcu giriş bölümü Muhaceret kabininde, KKTC'ye giriş yapmak istediği bir esnada Pakistan'da sakin M.Z, U.E.A ,K.O.A, S.K, M.U'nun görevli muhaceret memurunun kendilerine geliş amaçlarını sorması üzerine tasarruflarında buldurdukları ve adlarına sahtelenerek düzenlenmiş KKTC'ye ait ön izin başvurusu izinlerini göstermek suretiyle tedavüle sürdüklerini söyledi.

Polis, zanlılardan yapılan soruşturmada söz konusu belgelerin F.A tarafından kendilerine telefon üzerinden gönderdiğinin öğrenildiğini açıkladı.

Polis, F.A ve yanında mesele ile bağlantısı olduğuna inanılan A.A'nın Ercan Havalimanında tespit edilerek tutuklandıklarını kaydetti.

Polis, zanlıların Girne’de birlikte kaldıkları evde yapılan aramada sahte ön izinler ve birçok belge bulunduğunu açıkladı.

Polis, yapılan soruşturma sonucu belgeler karşılığında ödenen 100 bin TL parayı aldığı tespit edilen zanlı A.A'nın tutuklandığını açıkladı.

Polis, zanlının ifadesinde 100 bin TL’yi F.A'dan alıp, meseleyle ilgili adı ve soyadı tespit edilen ve şu anda aranan şahsa verdiğini ancak paranın sahte belgelere karşılık aldığını bilmediğini söylediğini aktardı.

Polis, soruşturmanın devam ettiğini, zanlıların cep telefonlarının ve ele geçirilen sahte ön izinlerin inceleneceğini, alınacak ifadeler ve aranan şahıs olduğunu belirterek, A.A'nın 3,diğer zanlıların ise 7 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlıların tutuklu kalmasına emir verdi.