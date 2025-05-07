Lefkoşa Kaza Mahkemesinde gerçekleştirilen karar oturumunda Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç öncelikle olguları aktardı. Yargıç, Cumali Vermez ve Baran Doğan'ın 'Tabipler Birliği Yasasına Aykırı Hareket”, “Evrak Sahteleme”, “Sahtelenmiş Evrağı Tedavüle Sürme” ve “Sahtekarlıkla Para Temini' suçlarından yargılandıklarını ve mahkum edildiklerini ifade etti.

Yargıç, 04.03.2025-07.03.2025 tarihleri arasında sanıkların Tabipler Birliğine üye doktor olmadıkları halde kendilerini doktor olarak tanıtıp Haspolat'ta sakın 75 yasındaki kadın S.D.'nin ikametgahına giderek kendisini muayene edip, damar yolu açıp, serum takıp ilaç tedavisi uyguladıktan sonra bir hastane adına ilaç reçetesi yazıp evrak sahteleyib muayene ücreti olarak 27 bin TL parayı sahtekarlıkla temin ettiklerini anlattı.

Yargıç, sanıkların sağlık çalışanları olduğunu, hassas olmaları gerekirken böyle bir suç işlediklerini ifade etti.

Yargıç, sanıkların işlediğin suçların yaygın olduğuna da dikkat çekti. Yargıç, sanıkların sabıkasız ve genç kimseler olduğunu, davalarını kabul edip adaletin erken tecellisine katkı koymalarını ise lehlerinde değerlendirdiklerini belirtti. Yargıç, Cumali Vermez'i 3 ay 15 gün ve Baran Doğan'ı ise 2 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılmasına karar verdiğini açıkladı.