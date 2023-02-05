"Sahte Resmi Evrak Düzenleme”, “Sahte Resmi Evrağı Tedavüle Sürme”, “Başkasının Kimliğine Bürünme” ve “Sahte Davranışla Kayıt Temini" suçlarıyla ilgili olarak tutuklanan zanlı L.Y. mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru İsmail Uğurlu, zanlı Lütfi Yılmaz’ın "Sahte Resmi Evrak Düzenleme”, “Sahte Resmi Evrağı Tedavüle Sürme”, “Başkasının Kimliğine Bürünme” ve “Sahte Davranışla Kayıt Temini" suçlarına methaldar olduğunu belirtti.

Polis, “1 Mayıs 2022 tarihinde saat 11.20 sıralarında Lokmacı Kara Giriş Kapısı'nda Güney Kıbrıs’a geçmek için gelen, ülkede turist olarak bulunan ve bu meselede bir diğer zanlı olup ancak şu an huzurda bulunmayan İ.T. isimli şahıs vizesiz geçiş yapmak amacıyla tasarrufunda bulundurduğu ve kendi adına isdar olunan sahte İtalya pasaportunu ve yine sahte İtalya kimliğini, yine aynı tarihte ve saatler içerisinde Lokmacı Kara Giriş Kapısı'nda, KKTC'den Güney Kıbrıs’a geçmek için gelen ve KKTC'de turist olarak bulunan bir diğer zanlı olup şu an huzurunuzda bulunmayan M.D. bu kez M.İ adına olan sahte Bulgaristan kimliğini ve sahte Bulgaristan pasaportunu görevli muhaceret memuruna ibraz edip tedavüle sürdükleri tespit edildi” dedi.

Polis, meselede ilk etapta tespit edilen İ.T., M.D. ve D.S.nin methaldar oldukları söz konusu bu suçlar ile ilgili teminata bağlandıklarını anlattı.

Uğurlu, yine meseleye ilişkin yapılan ileri tahkikatta söz konu pasaport ve kimlik kartlarının zanlı L.Y. tarafından hazırlandığı ve ilgili diğer zanlılara verildiği bilgisine ulaşıldığını aktararak, diğer zanlılarda bu yönde gönüllü ifade verdiklerini belirtti.

Polis, bu bilgiye ulaşıldığında zanlı L.Y.nin yurt dışında olduğu tespit edildiğini ve dün zanlının KKTC’ye giriş yaparken tespit edilip derdest emri gereği tutuklandığını söyledi.

Polis, zanlının aleyhinde başlatılan tahkikat henüz çok yeni olduğunu ve zanlının tasarrufunda bulunan cep telefonlarının emare olarak zapt edildiğini ifade etti.

Meselenin çok ciddi bir mesele olduğunu, alınması gereken ifadeler ve aranan emareler olduğunu söyleyen Uğurlu, tahkikatın seyri esnasında da başka zanlı ve/veya zanlıların da olabileceğinden 3 gün süre ile poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Gökan Asafoğulları, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.