Lefkoşa’da “sahte belge düzenleme ve tedavüle sürme” suçlamasıyla Y.E., G.B., S.B., B.Ç., G.J. ve M.M., mahkemeye çıkarıldı. Lefkoşa Adli Şube polis memuru E.Y., olayın detaylarını aktardı.

Polisin aktardığına göre, 13 Mart 2026 tarihinde, Y.E.’nin Ortaköy’deki apartman dairesinde G.B. ve S.B.’ye kiracı olmadıkları halde, ülkede oturma izni alabilmeleri amacıyla B.Ç., G.J. ve M.M. aracılığıyla sahte kira sözleşmesi düzenlendi. S.B. ise bu sahte sözleşmeyi Lefkoşa Gelir ve Vergi Dairesi’ne sunarak tedavüle sürdü.

Olay, S.B.’nin Girne Muhaceret Şubesi’ne oturma izni başvurusunda Lefkoşa’da kaldığına dair sahte sözleşmeyi göstermesi üzerine ortaya çıktı. Polis, zanlıların ifadesinde Lefkoşa’da kalmadıkları hâlde sözleşmeyi hazırladıklarını itiraf ettiklerini belirtti.

Zanlıların aynı gün tutuklandığı, el yazısı ve imza örneklerinin alındığı ve incelemeye gönderileceği ifade edildi. Polis, zanlıların yasal statülerinin de araştırılacağını belirterek 3 gün ek süre talep etti.

Yargıç Ş.G., şahadeti değerlendirerek zanlıların 3 gün süreyle tutuklu kalmalarına karar verdi.