Lefkoşa Adli Şube’de görevli polis memuru Yılmaz Sevdalı mahkemede olguları aktardı. Polis, 13.03.2026 tarihinde Y.E.’nin kendisine ait Ortaköy’deki ikametgâhı, B.Ç. ve M.B. aracılığı ile ve G.J.’nin bilgisi dahilinde S.B., M.B. ve G.B.’ye oturma izni alabilmek amacıyla, kiracısı olmadığı halde kira sözleşmesi yaparak sahte belge düzenlendiğini söyledi.

Polis, düzenlenen sahte kira sözleşmesinin S.B. tarafından Lefkoşa Gelir ve Vergi Dairesi’ne verilerek pullatıldığını ve böylece sahtelenmiş resmi belgenin tedavüle sürüldüğünü belirtti. Olayın 19.03.2026 tarihinde S.B.’nin Girne Polis Müdürlüğü’ne bağlı muhaceret şubesine oturum izni başvurusu yapması sırasında ortaya çıktığı kaydedildi.

Polis, S.B.’nin görevli polise sunduğu kira sözleşmesi ve ikametgâh belgesi sonrası yapılan sözlü araştırmada Girne’de ikamet ettiğini, kalmakta olduğu yerin kira sözleşmesi bulunmadığını ve oturum izni almak için Lefkoşa’da kira sözleşmesi hazırladığını beyan etmesi üzerine olayın tespit edildiğini aktardı.

S.B., G.B. ve Y.E.’nin kira sözleşmesi üzerinde isim ve imzalarının bulunduğunu, G.J., M.B. ve B.Ç.’nin ise sözleşmenin hazırlanmasına aracılık ettikleri için tutuklandıkları ifade edildi. Aynı gün tedavüle sürülen kira sözleşmesi ile S.B.’nin Ortaköy muhtarlığından aldığı ikametgâh belgesinin emare olarak alındığı belirtildi.

Polis, soruşturmanın sürdüğünü, zanlılardan alınan el yazısı örneklerinin inceleneceğini belirterek ek süre talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlıların 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.