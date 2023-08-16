

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis memuru Metin Tekden olayla ilgili bulguları aktardı.

Polis, 12 Ağustos 2023 tarihinde saat 03.27 sıralarında zanlıların tasarruflarında bulundurdukları, kendi bilgilerinin yer aldığı Hollanda pasaportlarıyla Ercan Havalimanından çıkış yaptığını söyledi.

Polis, İstanbul Havalimanı’nda söz konusu pasaportların sahte olduğunun tespit edilerek, zanlıların KKTC’ye iade edildiklerini kaydetti.

Tekden, zanlıların 13 Ağustos tarihinde mahkemeye çıkarılarak, haklarında 3 gün tutukluluk emri alındığını belirtti.

Polis memuru, zanlıların gönüllü ifade vererek, suçlarını kabul ettiklerini, 2022 yılı Ekim ayı içerisinde A.H.N'nin Lefkoşa Surlariçi, O.M.Y’nin ise Akıncılar bölgesinde birinci askeri yasak bölgeyi ihlal ederek, Güney Kıbrıs’a gittiklerini itiraf ettiklerini söyledi.

Polis, zanlıların 11 Ağustos 2023 tarihinde ise sahte Hollanda pasaportlarıyla Lokmacı Sınır Kapısı’ndan Kuzey Kıbrıs’a giriş yapıp, bir gün sonra da Ercan’da aynı sahte pasaportlarla çıkış yaptıklarını söylediklerini aktardı.

Polis, zanlıların tasarrufundaki sahte pasaportlara Türkiye’de polis tarafından el konulduğunu ifade etti.

Tekden, pasaportların iadesi için TC polisine yazı göndereceklerini açıkladı.

Polis memuru, zanlıların KKTC'de yasal herhangi bir bağları olmadığını, serbest kalmaları halinde yasal olmayan yollardan tekrardan Güney Kıbrıs’a geçebileceklerini belirterek, 3 ayı geçmeyen bir sure ile cezaevinde hükümsüz tutuklu olarak kalmalarını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Tutku Candaş, zanlıları 3 ayı aşmayacak süreyle cezaevine gönderdi.