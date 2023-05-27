Ülkenin sevilen sayılan isimlerinden Saldıray Saymanlıer yaşamını yitirdi.
Saldıray Saymanlıer'in vefatı başta ailesi olmak üzere sevenlerini yasa boğdu.
Saymanlıer, sağlık sorunları nedeni ile bir süredir tedavi görüyordu.
Ülkenin sevilen sayılan isimlerinden Saldıray Saymanlıer yaşamını yitirdi.
Saldıray Saymanlıer'in vefatı başta ailesi olmak üzere sevenlerini yasa boğdu.
Saymanlıer, sağlık sorunları nedeni ile bir süredir tedavi görüyordu.
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