Ülkenin sevilen sayılan isimlerinden Saldıray Saymanlıer yaşamını yitirdi.

Saldıray Saymanlıer'in vefatı başta ailesi olmak üzere sevenlerini yasa boğdu.

11 köyde dolu zararı tespit çalışmaları tamamlandı  11 köyde dolu zararı tespit çalışmaları tamamlandı 

 Saymanlıer, sağlık sorunları nedeni ile bir süredir tedavi görüyordu.