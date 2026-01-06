Lefkoşa’nın Küçük Kaymaklı bölgesinde faaliyet gösteren Uluhan Oto Galeri’de bügün saat 10.00 sıralarında meydana gelen silahlı saldırıyla ilgili yeni gelişmeler yaşandı.

Polisten yapılan resmi açıklamaya göre, kimliği henüz belirlenemeyen bir şahıs, oto galeriye silahla ateş açtı. Saldırı sırasında galeri çalışanı iki kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine çağrılan ambulanslarla Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıların tedavileri sürerken, sağlık durumlarına ilişkin resmi açıklama henüz yapılmadı.

Motosikletle Geldi, Ateş Açtı, Kaçtı

Görgü tanıklarının ifadelerine göre saldırgan, motosikletle olay yerine geldi, motosikletten indikten sonra galeriye doğru art arda ateş açtı. Açılan ateş sonucu galeri içerisindeki iki çalışan yaralanırken, çevrede bulunan bazı araçlara da kurşun isabet ettiği öğrenildi.

Saldırının ardından şüpheli şahıs hızla olay yerinden kaçtı.

Saldırıda Kullanılan Motosiklet Bulundu

Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında polis ekipleri, saldırıda kullanıldığı değerlendirilen motosikleti terk edilmiş halde buldu. Motosiklet emniyete alınırken, saldırganın yakalanmasına yönelik çalışmaların çok yönlü olarak sürdüğü belirtildi.

Polis, olayla ilgili geniş çaplı soruşturmanın devam ettiğini ve saldırganın yakalanması için çalışmaların sürdüğünü açıkladı.