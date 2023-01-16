Maliye Bakanı Alişan Şan, BRT ekranlarında yayınlanan ‘17. Saat’ adlı programa telefon bağlantısı ile katılarak, değerlendirmelerde bulundu.

Bakan Şan, Meclis Genel Kurulu’nun bugünkü birleşiminde oy çokluğu ile kabul edilen ‘Birleştirilmiş Belediyeler (Değişiklik) Yasası’na işaret ederek, şöyle konuştu:

“Belediyelerin katkı paylarının ciddi derece arttı. Örneğin geçen yıl 825 milyon 100 bin TL olan belediye katkı payları 2023 yılı bütçesi içerisinde 1 milyar 985 milyon 975 bin TL’ye yükseltilmiştir. Yaptığımız bu düzenleme ile yaklaşık 2,4 katı bir artış söz konusudur.”

51/95 sayılı yasaya göre bir havuz sistemi oluşturulacağının altını çizen Şan, “Havuzdaki kaynağın yüzde 60’ı ilgili belediyeye kalacak. Yüzde 40 ise havuz hesabı içerisinden nüfus ve yüz ölçümü baz alınarak diğer belediyelere paylaştırılacaktır. 2023 yılı için beklenti 100-110 milyon TL civarlarındadır” dedi.

“BÜTÇE AÇIĞININ ARTMASINA NEDEN OLABİLECEK ÖNERİLERİ DOĞRU BULMUYORUM”

Şan, belediyelerin öz kaynak gelirlerinde de ciddi artışların olacağını ifade ederek, muhalefetin yasaya yönelik yapmış olduğu eleştirilere yanıt verdi.

Alişan Şan, “Muhalefet nüfusu 30 binin üzerinde olan beldelerimize devlet katkısının yüzde 1 daha fazla artırılmasını önerisinde bulundu. Biz yaklaşık 1 hafta 10 gün önce 2023 bütçesini hayata geçirdik. Orada da muhalefet birtakım endişe ve önerilerini dile getirdi. Bütçenin gelirlerinin sıkıntılı olacağını ve ek bütçe gerekeceğini söylediler. Şimdi bugün bu talepleri değerlendirdiğimizde yüzde 1’lik artışın yaklaşık 210 milyon TL olduğunu söyleyebilirim. Çok ciddi bir rakamdır. Dolayısıyla bizim hala hazırda bir bütçe açığımız söz konusu iken açığın daha artmasına neden olabilecek önerileri çok doğru bulmuyorum” ifadelerini kullandı.

Kaynak: BRT