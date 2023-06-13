Genel Kurulun bir sonraki oturumu yasama öncelikli olmak üzere yasama ve denetim görevi için 26 Haziran Pazartesi günü saat 10.00’da yapılacak.

Meclis Genel Kurulu, bugün aldığı kararla çalışmalarına 12 gün ara verdi. Ara sonrası ilk birleşim 26 Haziran’da, 27 Haziran birleşimiyle birlikte olacak.

ÖZDENEFE

Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı, CTP Girne Milletvekili Fazilet Özdenefe de güncel konuşmasında, Girne Antik Limanı’nın son durumunu ele aldı. Özdenefe, internet üzerinden Kıbrıs’a ilişkin yapılan herhangi aramada ilk olarak çıkan fotoğrafın Girne Antik Limanı olduğunu vurgulayarak, bu kadar değerli bir limanın “bu kadar hoyrat ve şeffaflıktan uzak" muameleye kalmasını üzüntü verici bulunduğunu ifade etti.

Özdenefe, ihale öncesinde limanın bakım ve onarımına ilişkin projeye yönelik hiçbir bilgi paylaşılmadığını öne sürerek, gelinen aşamada geciken projeye ilişkin halkın sosyal medyada paylaştığı endişeleri dile getirdi.

Kıbrıs’taki her bir birey için değeri olan Girne Antik Limanı’na gereken önemin verilmediğini söyleyen Özdenefe, kendi imkanlarıyla edindiği bilgiler dahilinde, antik liman bakım ve onarım projesinde sıkıntılar bulunduğunu belirtti. “Bugün oldu bakanlıktan bir açıklama yapıldı” diyen Özdenefe, bu işin hak ettiği özenle yapılmadığını savundu.

Özdenefe, “Yaz sezonu geliyor. En kritik zamanda Girne yarım” dedi. Bu noktada Girne’ye turist gelemeyeceğini kaydeden Özdenefe, bundan halkın olumsuz etkileneceğini söyledi.

Mali ve İktisadi İş birliği Protokolü’ne de değinen Özdenefe, “Bu ülkenin lokomotif sektörü turizmle ilgili ne yapılıyor” sorusunu sordu. Özdenefe, uçak seferleri sayısının artırılmamasına ve artan uçak bilet fiyatlarına dikkat çekti.

Ülkede ciddi bir kontrolsüz para olduğunu iddia eden Özdenefe, özellikle gayrimenkul sektöründeki hareketliliğe dikkat çekerek, "Daha ne kadar gayrimenkul satılacak?" dedi. Özdenefe, bu satışlar devam ettikçe gelen nüfusa yetecek altyapının olmadığını ve hizmetlerin yetersiz kalacağını öne sürdü.

Alınan vergilerde eksiklik olduğunu ve kayıt dışılığın arttığını iddia eden Özdenefe, “Kayıt dışı herkes bu ülkede para kazanırken, kayıt içindekilerden alınan vergi vergi artırılıyor" dedi.

Fazilet Özdenefe, “ciddi, haksız, rekabet koşullarını darmadağın eden bir zenginleşme olduğunu” savunarak, Maliye Bakanına “kontrollerin artırılması” çağrısında bulundu.

Bilgiye sunulan “Mali ve İktisadi İşbirliği Protokolü”nün Genel Kurul’da onaya sunulması gerektiği düşüncesini paylaşan Özdenefe, bununla ilişkin Savcılıktan bilgi talebinde bulunduğunu hatırlattı. Özdenefe, “Giderleri azaltmak, sizin tavrınızla alakalıdır. Devletin malını kendi malınız gibi değil, emanet malıymış gibi kullanacaksınız” dedi.

Makam araçlarına ve RHA'lara sivil plaka takılmaya başlandığını ve nedenini sorduğunda kamuoyunun tepkisinden söz edildiğini kaydeden Özdenefe, makam araçlarını daha az kullanmak yerine, sivil plaka takmanın tercih edilmesini eleştirdi. Özdenefe, makam araçlarının sadece vazife gereği kullanılması gerektiğini belirtti.

Fazilet Özdenefe, Seçim ve Halkoylaması Yasası’na atıfta bulunarak, seçimlere yönelik yapılacak gezilerin makam araçlarıyla yapılamayacağı ibaresini milletvekilleriyle paylaştı.

ŞAN

Maliye Bakanı Alişan Şan da söz alarak, makam araçlarına sivil plaka kullanımının yasa ile düzenlendiğini kaydederek, makam arabasına sivil plaka veya makam plakası takılabileceğini belirtti. Şan, bu araçlara sigorta yapılırken de her iki plakaya da yer verildiğini söyledi.

Şan, bu durumun gayri yasal olduğunu düşünmediğini ancak gerekli araştırmayı yapacağını ifade etti.

Alişan Şan, göreve geldiği 11 aydır, yanlış anlaşılmamak adına kendi aracını kullandığına işaret ederek, bu konuda yapılacak incelemelerin ardından yasanın gözden geçirebileceğini kaydetti.

HAMZAOĞULLARI

CTP Milletvekili Biray Hamzaoğulları da söz olarak, makam araçlarının keyfi amaçlar için kullanımına ilişkin eleştirilerde bulundu. Önlem çağrısında bulunarak, bu sürecin takipçisi olacaklarını kaydeden

Hamzaoğulları, Milletvekili Devrim Barçın’ın daha önceki bir konuşmasında ifade ettiği “İhtiyat Sandığı'ndaki paraların yarısının dövize çevrilmesi” önerisini hatırlatarak, hükümetin TL bazında yaptığı desteklerin “erimekte olduğunu” savundu.

Stabil para birimine dayalı muhasebenin önemine değinen Hamzaoğulları, Türkiye Cumhuriyeti’nin açıklamış olduğu dolar üzerinden asgari ücret açıklamasına dikkat çekti.

Eğitimle ilişkin Karpaz bölgesinde yaşanan sıkıntılar hakkında da konuşan Hamzaoğulları, “Talebe taşımacılığı yapan kişiler 70 gündür ödenmedi” diyerek, sadece talebe taşımacılığından para kazanan insanlar olduğuna dikkat çekti ve hükümeti “Bu kişileri dikkate almamakla” suçladı.

Hamzaoğuları, Ziyamet Özel Okulu’nun Türkiye Cumhuriyeti tarafından yapılacağı söylendiğini ancak protokolde böyle bir madde olmadığını savunan Hamzaoğulları, bu okulla ilgili ne yapılacağını sordu.

ŞAN

Maliye Bakanı Alişan Şan, CTP Milletvekili Bİray Hamzaoğulları'nın ardından kürsüye çıkarak, göreve geldiği dönemde, o zamanın koşulları gereği, taşımacıların ödemelerinin 3-4 ay geriden yapılıyor olduğunu anımsatarak, süreç içerisinde gelen tüm ödemeleri düzene koyarak, 1 ay geriden ödemeye başladıklarını kaydetti.

Şan, Nisan ayı ödemelerinin kendisine geldiğini ve bu ödemeyi imzaladığını, Mayıs ayına ilişkin ödemelerin gelmesi halinde onu da imzalayabilecek durumda olduğunu söyledi.

Alişan Şan, esnaftan gelen biri olarak bu kişilere ödemelerin yapıldığından emin olduğunu belirtti.

“Elimden geleni yapıyorum. Bazı şeyler imkanlarımız dışında olabilir” diyen Şan, kendisine bugün ulaşan belgenin hemen yarın ödemesinin olamayabileceğini söyledi.

Şan, sektörle uzlaşarak, bu alanda zam yapıldığını da vurgulayarak, gayretlerinin göz ardı edilmemesi gerektiğini ifade etti.

Sabit kur muhasebe sisteminin eldeki veriler ışığında, bugün uygulanmasının çok zor olduğunu kaydederek, deforme olmuş döviz banknotlarının değiştirilmesinde yaşadıkları sorunları yineleyen Şan, bu konularda iyice çalışılması ve adım adım inceleme yapılması gerektiğini ifade etti.

Şan, “Bir kaşık suda fırtına koparmamak lazım” diyerek, 6 aylık kur değişiminin yüzde 23 olduğunu, bunun daha önceki krizlerdeki 6 aylık değişimlerden az olduğunu kaydederek, bu konuda kullanılan ifadelere dikkat edilmesi gerektiğini dile getirdi.

2 Ocak 2002 tarihinden 9 Haziran 2023 tarihine kadar, dolar, euro ve sterlin bazındaki değişimin ortalama yüzde 67, verilen hayat pahalılığının ise ortalama yüzde 131 olduğunu kaydeden Şan, bazı rakamların çarpıtılmaması gerektiğini ifade etti.

Türkiye Cumhuriyeti’nin yeni hükümetiyle birlikte yeni bir para politikası izleneceğini kaydeden Şan, kendisinin döviz kurlarında yüzde 80’lere, 90’lara çıkacak bir devalüasyon olmayacağı beklentisinde olduğunu belirtti.

CTP Milletvekili Sıla Usar İncirli, yerinden söz alarak, Şan’a, makam arabalarının plakalarının hangi mevzuata göre değiştirildiğini sordu; kendi bilgisi dahilinde makam arabalarının sivil plakaya sahip olamayacağını söyledi.

Bunun üzerine Maliye Bakanı Şan, İncirli’ye cevap vererek, hangi mevzuata dayandığının şu anda bilgisinde olmadığını ancak detaylı bir araştırma yapacağını yineledi. Şan, “Bir yasaya dayandırılarak bu uygulamanın yapıldığı düşüncesindeyim, incelemek vazifemdir” dedi.

HAMZAOĞULLARI

CTP Milletvekili Biray Hamzaoğulları da yeniden söz alarak, Şan’ın öğrenci taşımacılığı yapan kişilerin Nisan ayı ödemelerinin bugün yapıldığı yönündeki sözlerine değinerek, Nisan ayında yapılan 120 bin TL ödeme ile bugün yapılan 120 bin TL arasındaki değer farkı olduğuna dikkat çekti.

BİR SONRAKİ GENEL KURUL 26 HAZİRAN'DA

Güncel konuşmaların ardından, genel kurul çalışmaları tamamlandı.

Bir sonraki Meclis Genel Kurulu, yasama öncelikli olarak yasama ve denetim gündemiyle 26 Haziran Pazartesi günü saat 10.00’da toplanacak.