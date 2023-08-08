Erenköy şehitlerini anmak ve Erenköy Direnişi'nin yıldönümünü kutlamak amacıyla bu yıl yaklaşık 800-900 kişi minibüslerle kara yoluyla Erenköy'e gitti.

Erenköy Şehitliği’nde saat 09:00'da başlayan törende Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesinde önemli yere sahip Erenköy Direnişi'nde şehit olanlar anıldı.

Törene, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Meclis Başkanı Zorlu Töre, Başbakan Ünal Üstel, Yüksek Mahkeme Başkanı Narin Ferdi Şefik, 2'nci Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği Geçici Maslahatgüzarı Zerrin Kandemir, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Vekili ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Zorlu Topaloğlu, bazı bakan ve milletvekilleri, askeri ve sivil yetkililer ile şehit yakınları, bölge okulları ve vatandaşlar katıldı.

Tören, protokol sırasına göre çelenklerin anıta sunulması, saygı duruşu, saygı atışı ve İstiklal Marşı eşliğinde bayrakların göndere çekilmesiyle başladı.

Şehitlik Özel Defteri'nin, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Zorlu Topaloğlu tarafından imzalanmasının ardından konuşmalara geçildi.

Törende, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Yenierenköy-Karpaz Belediye Başkanı Hamit Bakırcı ve Erenköy Mücahitler Derneği Başkanı Mustafa Arıkan birer konuşma yaptı.

Anma töreni, şehitliğin gezilmesi, şehit kabirlerine çiçek bırakılması ve kabir başında dua okunmasıyla tamamlandı.

-Komando heykeli yenilendi

Törenin ardından protokolün katılımıyla şehitlik önünde yer alan ve yenilenen "Komando" heykeli için açılış töreni yapıldı.

Ardından, vatandaşlar müzeyi gezdi, Erenköy Direnişi'ni konu alan senaryolar sergilendi, çeşitli aktiviteler düzenlendi ve katılımcılara izaz ikram yapıldı.

-Şehitlik Özel Defteri imzalandı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Şehitlik Özel Defterine şunları yazdı:

“Aziz şehitlerimiz,

Kıbrıs Türk halkının toplumsal varoluş mücadelesinin en önemli mihenk taşı kabul edilen Şanlı Erenköy Direnişi’nin 59’uncu yıl dönümünde bugün, bir kez daha sizlerin manevi huzurunuzda saygı ve minnet duygularımızla eğiliyoruz.

Erenköy’de sergilenen kahramanlık ve tüm dünyaya örnek olan vatan sevgisiyle, faşist terör örgütü EOKA’nın, Akritas Planı’nı yaşama geçirmek için başlattığı saldırılar geri püskürtülerek Kıbrıs Türkü’nün Türkiye’yle tek bağlantı noktası korunmuştur. Jeopolitik, stratejik ve lojistik önemiyle ve türlü imkansızlığa rağmen verilen mücadeleyle, Kıbrıs Türkü’nün “Çanakkale Destanı” olarak da kabul edilen Şanlı Erenköy Direnişi, Kıbrıs Türkü’nün kendi öz yurdunda, onurlu, özgürce ve güven içinde yaşaması uğruna ödenen bedellerin en önemli örneklerinden biri olarak tarih sayfalarında her daim yerini alacaktır.

Bize emanet ettiğiniz ulusal değerler, maneviyat, ilham ve güçle Kıbrıs Türk halkının dünyaya hak ettiği yere ulaşması için azim ve kararlılıkla mücadeleye devam edeceğiz; sizi asla unutmayacak ve unutturmayacağız. Manevi huzurunuzda bir kez daha saygı ve minnetle eğiliyoruz. Ruhunuz şad olsun.”

-Topaloğlu

KTBK Komutan Vekili ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Zorlu Topaloğlu da Şehitlik Özel Defteri’ne şunları yazdı:

“Aziz Erenköy Şehitleri,

Kıbrıs Türkü’nün bağımsızlığı için vermiş olduğu milli mücadelenin mihenk taşlarından biri olan Şanlı Erenköy Direnişi’nin 59’uncu yıl dönümünde bir kez daha huzurlarınızda olmanın onur ve mutluluğunu yaşıyoruz.

Yurtlarını savunan Kahraman Erenköylüler vatan ve milletini imhadan kurtarmak uğruna üniversite öğrenimlerini yarıda bırakarak bu topraklara gelen Genç Mücahitler sizlerden sayıca ve çok üstün Rum güçlerinin yaptığı taarruzlara karşı “Ölürsem şehit, kalırsam gazi…” desturuyla göğüslerinizi siper ederek mücadele verdiniz ve adlarınızı Türk tarihine altın harflerle yazdırdınız.

Şunu biliniz ki, cesur yüreklerinizle 1964 yılında yaktığınız mücadele ateşi Kıbrıs Türkü’ne ilham ve inanç kaynağı olmuş, bu yolda geleceğe doğru sağlam ve emin adımlarla ilerleyen halkın varlığını kendi iradesiyle sonsuza dek yaşatma azim ve kararlılığını oluşturmada temel harcını teşkil etmiştir.

Özgür bir vatan ve bağımsızlık uğruna kahramanca direnerek canlarını feda eden siz aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, manevi huzurunuzda saygıyla eğiliyor, Erenköy’de bu mücadeleyi gösteren tüm kahramanlara şükranlarımızı sunuyoruz.

Şehitlerimiz, ruhunuz şad olsun.”