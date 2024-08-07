Enformasyon Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, bu yıl Erenköy Şehitliği’nde yapılacak tören saat 10.00’da protokol sırasına göre çelenklerin anıta sunulmasıyla başlayacak, saygı duruşu, saygı atışı ve İstiklal Marşı ile bayrakların göndere çekilmesinin ardından Şehitlik Özel Defteri imzalanacak.

60’ıncı yıl…

Bu yıl 60’ıncı yıl dönümünde Şanlı Erenköy Direnişi ve Erenköy şehitlerinin anılacağı törende, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Erenköy- Karpaz Belediye Başkanı Hamit Bakırcı ve Erenköy Mücahitler Derneği Başkanı Mustafa Arıkan konuşma yapacak.

Şehitliğin gezilmesi, şehit kabirlerine çiçek bırakılması ve kabir başında dua okunmasıyla tören sona erecek.

Anma törenine katılmak amacıyla kayıt yaptıran vatandaşlar için bölgelere göre araçların hareket noktaları ve kalkış saatleri şöyle:

“Karpaz köy meydanı saat 02.30, Erenköy-eski polis binası saat 02.30, İskele-İskele meydanı saat 04.30, Gazimağusa-Anıt Çemberi (İtimat önü) saat 04.30, Girne-Baldöken Parkı (Mahkemelerin arkası) saat 05.00, Lefkoşa-Girne Kapısı saat 05.00, Güzelyurt-Otobüs Terminali saat 06.00, Yeşilırmak’ta toplanma saat 07.00.”