Konuyla ilgili polisten yapılan açıklama şu şekilde:

20.02.2025 tarihinde, saat 01:30 sıralarında, Girne’de İskenderun Caddesi üzerinde, M.S.(K-35) 221 miligram alkollü içki tesiri altında sarhoş olduğu sırada, yolcu olarak bulunduğu aracın trafik polisleri tarafından kontrol maksatlı durdurulduğu sırada, makul mazereti olmaksızın yüksek sesle bağırıp çağırarak rahatsızlık yapmış ve görevli polislere küfür etmiştir. Bahse konu şahıs suçüstü tutuklanarak polis aracına yerleştirildiği sırada ise, tırnakları ile görevli polisin yüzünü tırmalamış ve ayakları ile de göğsüne tekme vurmak suretiyle, görevli polisi darp edip görevinden men etmiştir. Soruşturma devam etmektedir.