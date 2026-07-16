Kanunsuz uyuşturucu madde (amfetamin) tasarrufu suçlamasıyla tutuklanan Y.K., yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede ifade veren polis memuru Ozan Kuşak, zanlının 7 Temmuz 2026 tarihinde Ercan Havalimanı gelen yolcu bölümünde KKTC'ye giriş yapmak istediği sırada şüpheli hareketler sergilemesi üzerine Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Şubesi ekiplerince arandığını söyledi.

Polis, zanlının üzerinde yapılan aramada, kot pantolonunun sağ arka cebindeki sigara paketinin içerisinde peçeteye sarılı 5 adet uyuşturucu olduğuna inanılan hapın bulunarak emare alındığını ve zanlının suçüstü tutuklandığını belirtti.

Soruşturma kapsamında zanlının iki kez mahkemeye çıkarılarak toplam 9 gün ek tutukluluk süresi alındığını ifade eden polis, bu süre içerisinde ele geçirilen hapların analize gönderildiğini kaydetti.

Polis, 15 Temmuz'da çıkan analiz sonucunda hapların amfetamin içerdiğinin tespit edildiğini açıkladı.

Soruşturmanın tamamlandığını belirten polis, zanlının ülkeye turist vizesiyle giriş yaptığını ifade ederek tutuklu yargılanmasını talep etti.

Mahkeme, zanlının 15 günü aşmayacak süreyle cezaevinde tutuklu kalmasına emir verdi.