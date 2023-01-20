"Sen konuşana kadar daha dün göreve gelen Gönyeli Başkanı Amcaoğlu, Lefkoşa ve Değirmenlik Belediyeleri ile ortak bir barınak projesi için anlaştı bile" diyerek açıklamasına başlayan Sarro, Özçınar'ı 'masal okumakla' suçladı.

"Senin görevini BEN yapıyorum" diyen Sarro, sözlerine şöyle devam etti:

"Vicdanen, merhametimden...

Ha sahi sana dava açma vakti bulamadım henüz yoğunluğum nedeniyle....

Daha adım atmamaya devam et da Hayvan Refahı Yasası'na rağmen yükümlülüğünü yerine getirmediğin için dernek olarak sana dava açacağım.

Zira biz vicdan taşıyoruz.Ve sokakta yaralı, hasta, yavru, aç, aşırı zayıflamış canlı gördüğümüzde, bizi görmezden gelmeye mecbur etmen ve mahkum etmen insan haklarına aykırıdır.

Bilmem anlatabildim mi!!!"