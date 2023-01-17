Savaşan, yasa sayesinde belediyelerin mali yapılarının güçlendirileceğini, idari kapasitelerinin arttırılacağını

vurguladı.

Cumhuriyet Meclisi İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi Üyesi de olan Savaşan, katıldığı bir televizyon programında Belediyeler (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nı değerlendirdi.

Ahmet Savaşan, köklü değişime ihtiyaç duyulmasına rağmen uzun yıllardır bir türlü değiştirilemeyen Belediyeler Yasası’nın (51/95), spekülasyonlara ve engelleme girişimlerine rağmen değiştirildiğini belirtti.

Ana muhalefet partisi CTP’nin yasanın 2'nci maddesine karşı çıkarak yasanın oy birliği ile geçmesine engel olduğunu kaydeden Savaşan, yasanın katılımcılık anlayışıyla iyi bir noktaya geldiğini söyledi.

Savaşan, belediyelerle ilgili reform sürecinin Başbakan Ünal Üstel’in kararlı tutumu ve koalisyon hükümetini destekleyen milletvekillerinin siyasi iradesi sonucunda başladığını, 51/95 sayılı Belediyeler Değişiklik Yasası’nın Meclis’ten geçirilmesiyle önemli bir ilerleme kaydedildiğini belirtti.

Oluşturulacak havuz sayesinde gelirlerin belediyelere adil dağıtılacağını belirten Savaşan, devletin verdiği katkıların da nüfus kriteri üzerinden değil yüzölçümü kriteri üzerinden de verileceğini söyledi.

Düzenlemede, belediyelere Stratejik Plan ve Program yapma zorunluluğu getirildiğini ifade eden Savaşan, belediyelerin istihdam oranının bütçelerinin yüzde 55’ini aşamayacağını da dile getirdi. Savaşan, belediyelere sosyal konut yapma olanağı da verileceğini, yeni düzenlemede suç ve cezalar konusunda da ciddi yaptırımlar olduğunu belirtti.

Denetimlerle ilgili düzenlemeye de işaret eden Savaşan, “Bundan böyle belediye başkanlarının bağımsız denetçilere 3 ve 6 aylık mali rapor hazırlatma zorunluluğu olacak. Ayrıca aylık gerçekleşen gelir ve giderleri her ay belediye meclisleri ile, mali raporları da dönemsel olarak içişleri, maliye ve sayıştay ile paylaşıma zorunluluğu bulunacak” dedi.

Savaşan, belediyelerin, ortağı olan şirketlere, kuruluş giderleri ve kuruluş sermaye giderleri hariç belediye bütçesi kalemlerinden aktarma yapamayacaklarını, ayrıca şirketlerin ve döner sermayelerin de sayıştay denetiminde olacağını söyledi.

Savaşan, ana yollar, çemberler de dahil, meydan, anıt, cadde ve sokakların, çocuk oyun alanlarının; spor saha ve tesislerinin; park, bahçe ve yeşil alanların; piknik seyir ve gezinti alanlarının bakım onarım, idame hizmetleri ve aydınlatma altyapılarının belediyeler tarafından yapılacağına vurgu yaptı.

Her belediyenin taşıma sistemleri kurmak ve işletmek maksadıyla ortaklıklar veya kooperatifler kurma veya kurulmuş veya kurulacak ortaklıklara katılma hakkına sahip olacağını belirten Ahmet Savaşan, belediyelerin halka verdiği hizmetlerle ilgili vergilerin de alt ve üst sınırlarının asgari ücrete endekslendiğini, fiyat belirleme yetkisinin de belediye meclislerine verildiğini kaydetti.

Yeni yasa ile belediyelerin imarla ilgili görüşlerini aktarabilmesine olanak, kaçak yapı ve inşaatları mühürleme yetkisinin de verildiğini söyleyen Savaşan, yeni yasa ile belediyelerin atık aktarma istasyonu da oluşturabileceğini söyledi.

Belediyelerin yapmayı planladığı projeler konusunda muhtarların görüşlerini alma zorunluluğu olacağını belirten Ahmet Savaşan, muhtarlara verilen bu hak sayesinde yerinden yönetim ilkesinin güçleneceğine inanç belirtti.