Savaşan, adadaki Türk varlığı açısından çok büyük önem taşıyan 1 Ağustos’ta kutlanan üç anlamlı yıldönümünün, Kıbrıs Türk halkının tarihini anlamak bakımından yol gösterici olduğunu kaydetti.

Ahmet Savaşan’ın mesaj şöyle:

“Bugün, Kıbrıs’ın fethinin 452’inci, Türk Mukavemet Teşkilatı’nın (TMT) 65’inci ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nın (GKK) kuruluşunun 47’inci yıldönümünü kutlamanın mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz.

Adamızdaki Türk varlığı açısından çok büyük önem taşıyan bu üç anlamlı yıldönümü, bize Kıbrıs Türk halkının tarihini anlamak bakımından da yol göstermektedir.

Kıbrıs adasının Anadolu ve çevresindeki Türk varlığının devam edebilmesi bakımından taşıdığı büyük önemi ve ayrıca kahramanca direnişimiz ile bu direnişin ürünü olan silahlı kuvvetlerimizin varoluşumuzdaki önemini gösteren bu kıymetli yıldönümü, Kıbrıs Türkleri olarak adadaki varlığımızı devam ettirmekteki azim ve kararlılığımızı sonsuza kadar sürdürmeye kararlı olduğumuzu bütün dünyaya haykırma günlerinden biridir.

Kıbrıs Türk halkı, Anavatanımız Türkiye ile birlikte var olmaya devam edecek; hiçbir baskıya boyun eğmeden haksızlığa ve zulme karşı mücadelesini sürdürecektir.

Kıbrıs Türk halkının fıtratında haksızlığa ve tutsaklığa karşı direnmek olduğunun altını çizerek, 1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı’nı en içten duygularımla kutluyor, aziz şehitlerimizin huzurunda saygı ile eğilerek kendilerine Allahtan rahmet dilerken, gazilerimize en derin saygılarımı sunuyorum. Toplumsal Direniş Bayramımız kutlu olsun”