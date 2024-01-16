Her dönem aynı kâbus…

Asgari ücrete yapılan artış ile birlikte özel sektör çalışanları rahat bir nefes almak yerine, ardı ardına gelen zamların altında ezildikçe eziliyor…

Haber merkezimizde de zam haberlerine yetişebilmek için hummalı bir çalışma var…

Asgari ücret artışının duyurulması ile birlikte market raflarında “Etiket mesaisi” ise son sürat devam ediyor…

“Serbest piyasa ekonomisi” deyip bu fiyat değişikliklerini kendi içimizde “Normalleştiremeye” çalışırken, “2024 çok güzel” olacak açıklaması geldi hükümet edenlerden…

Bir de neyse ki tüpe 10 TL indirim geldi de yüzümüz güldü çok şükür…

…

Hadi piyasadaki artışları makul derecede normal olmasa da normal kabul etmiş olalım…

Ama…

Asgari ücrete artış yapılmasının üzerinden henüz “3 gün” geçmeden ete ve çiğ süte zam haberi geldi…

Hem de hatırı sayılır bir zam…

Zaten kasapların önünden tezgâhlara bakmadan geçip giden vatandaşlar artık yolları değiştirerek kasapların olduğu sokaktan bile geçmiyor…

Devletin kooperatifindeki süt ise “Piyasanın en pahalı ürünü” olarak raflardaki yerini alması yetmezmiş gibi çiğ süte gelen bu zam ile birlikte kutu sütlerin fiyatının da 3-4 TL zamlanması bekleniyor…

Aman ne hoş…

Bir taraftan “2024 çok güzel olacak” açıklamaları, diğer taraftan devletin yaptığı “zam” duyuruları…

…

Eski bir Çiftçiler Birliği Başkanı olan şuan ki Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanımız Hüseyin Çavuş Kelle, çiğ sütteki bu zammı “Normalleştirmeye” çalışıyormuş…

Son 5 aydır Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı görevini yürüten ve üretim sektörünün sorunlarını yakından bilen Sayın Kelle, tarım ve hayvancıya sağladığı teşvikler, ödemeler ve imkânlarla tarım ve hayvancının takdirini topluyor…

Örneğin son 5 aydır tarım ve hayvancılarımızdan hiç eylem haberi gelmedi…

Çiftçimiz ve hayvancımız halinden memnun…

…

Peki vatandaş?

Evine et, tavuk, süt, peynir, yoğurt alamayan vatandaşı da düşünüyor musunuz Sayın Kelle?

Ya tane ile domates, patates, soğan alanları?

Yoksa bir sonraki seçim için yatırımlara şimdiden başlayarak tribünlere mi oynuyorsunuz oy gailesi ile?

Tarım ve hayvancının oylarını garantilediniz mi?

Eğer o taraf tamamsa biraz da bu tarafa dönün bakın…

Çiftçi ve hayvancılarımızı düşünmeniz çok güzel ama “Hükümetin Bakanı” olarak halkınızı da düşünseniz iyi olmaz mı?

Bir taraftan bir kesimin sorunlarını öncelikli olarak çözerken ve bunun için gereken baskıyı çekinmeden yaparken, halkın alım gücü gözetilmiyorsa burada ciddi bir ayrımcılık yok mudur?

…

Sayın Kelle…

Siz hala birlik başkanlığı görevinize mi devam ediyorsunuz? Yoksa KKTC hükümetinin bir bakanı olarak halkınızın da sorunlarını çözecek misiniz?

Bir görev ve yetki karmaşanız varsa biz de bilelim…

Ona göre sorularımızı yöneltiriz…

Dünyanın en pahalı meyvesini, sebzesini, etini, tavuğunu, yoğurdunu, hellimini, sütünü tüketiyoruz…

Eğer fiyatlardan haberiniz yoksa da biz her gün “Gündem Kıbrıs” olarak zamları paylaşıyoruz oradan bakabilirsiniz…

Sizce bu fiyatlar normal midir?

Öyle ise çıkın açıklama yapın siz de bazı bakanlar gibi “Serbest piyasa ekonomisi müdahale edemeyiz” diye…

Değilse de gereğini yapınız…

Hayat pahalılığı altında ezilen vatandaşa bir darbe de siz vuruyorsunuz…

Hatırlatmak isterim; Sizin göreviniz her kesimin çıkar ve menfaatlerini gözetmektir, bir kesimin değil…

…

Asgari ücret artışına sıralı zamlardan dolayı sevinemedik…

Esnaf perişan, üretici perişan, sanayici perişan, vatandaş harap olmuş durumda…

Ama olsun…

“2024 çok güzel olacak” –mış…