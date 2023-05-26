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CTP Milletvekili Erkut Şahali, Gündem Kıbrıs Web TV’de Çiğdem Aydın’ın konuğu oldu… Şahali, seçmenin iradesinin sandığa yansıması için seçim barajının düşürülmesi gerektiğini ifade etti…

Seçim barajı hakkında konuşan Şahali , “Parlamentonun dışında kalan her bir seçmen iradesi bu ülkeye aidiyet duygusunun körelmesi anlamına gelir. Yüzde 5 seçim barajı seçmen sayısı anlamında 11.500 seçmen iradesinin sandığa yansıyamayacağı peşin hüküm anlamına gelir. Partilerin kamuoyundan alacağı destek bu rakamın yukarılara çıkmasını sağlar. Son seçimde 211 bin civarı seçmen sandığa katıldı. Bunların tamamı bu ülkede ikamet etmiyor. Yüzde 75’i bu ülkede ikamet etmiyor. Aslında bu ülkede fiilen bulunan seçmen sayısı 145 bin civarındadır. Bir parti 7 bin oy aldığını takdirde parlamentoya giremez ve bu bizim tercihimiz değildir. Eğer bu ülkede baraj tartışılacaksa tercihim barajın aşağı çekilmesi ve seçmenin iradesinin parlamentoya yansımasıdır” dedi.

Şahali, “Her bir yurttaşın oyu parlamentoya yansımalı ve güçlü hükümetler kurulmalıdır. Baraj kalksın siyasetin her unsuru parlamentoda temsil edilsin” dedi.