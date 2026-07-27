Emin Akkor yazdı...

6 Aralık’ta yapılacak yerel seçimlerle ilgili geçen haftaya kadar yapılan değerlendirmelerde Süleyman Uluçay’ın yeniden başkan seçileceğine garanti gözüyle bakılıyordu.

Başbakan Ünal Üstel’in ısrarlarıyla MTG Başkanı Koral Bozkurt’un UBP adayı olarak belediye başkanlığına talip olması gözleri Mağusa’ya çevirdi.

Hafta sonu Mağusa’da edindiğim izlenime göre konu kentin ana gündemi ve seçim heyecanı başladı bile. Seçimi kim kazanacak sorusuna herkes görüş belirtirken, ibrenin kimden yana olduğu gösterilemiyor.

CTP’li adayların başkanlığını yürüttüğü kentlerden sadece Mağusa’da UBP güçlü bir aday çıkartabildi. Yeni sürpriz adaylar çıkmazsa birçok bölgede seçim sonucu şimdiden tahmin edilebiliyor.

Mağusa’da şimdi ne olacak?

UBP, 10 gün öncesinde hayal bile edemeyeceği bir imkanı yakaladı. Seçimde yarışacak güçlü bir aday bulması yanında, Mağusa’da seçim propagandasına bütçe de ayırmaktan kurtuldu. Çünkü Koral Bozkurt kendi yolunu kendisi çizip ilerleyecek diye düşünüyorum.

CTP ise çantada keklik gördüğü Gazimağusa Belediye başkanlığı için şimdi ciddi bir propaganda dönemine girmesi gerekecek.

Eğer Başbakan’ın hedeflediği gibi iki seçim de birlikte yapılırsa partilerin ciddi bir efora ihtiyaçları olacaktır. Bu nedenle yerel seçimlerde partilerin enerjisini yoğunlaştırmasına gerek kalmayacak bölgelere ihtiyaç olacaktır. Mağusa önce CTP’nin rahat nefes alacağı bir kentken şimdi UBP’nin enerji tüketme açısından rahat nefes alacağı bir noktaya dönüştü.

Lefkoşa’dan bakıldığında ise yerel seçimler odağında en çekişmeli yarışın Mağusa’da yaşanacağını ve seçim nabzının arada atacağını düşünüyorum.

İki güçlü aday, bugünden bakıldığında kazanacak belli değil. İyi propaganda yapan ipi göğüsleyecek....