Türkiye’de meydana gelen ve ‘asrın felaketi’ olarak nitelendirilen depremlerde Adıyaman’da İsias Otel enkazında hayatını kaybeden ‘Melekler Takımı’nın aileleri tarafından Twitter’da düzenlenen kampanya devam ediyor…

Melek olan Selin’in babası Enver Karakaya, kızının geçen yıl Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın elinden ödül aldığı fotoğrafı sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı.

Karakaya paylaşımında, “Selin'e geçen sene ödülünü sen verdin başkan, şimdi de hakkını savunmak en başta sana düşüyor” dedi.

Selin'e geçen sene ödülünü sen verdin başkan, şimdi de hakkını savunmak en başta sana düşüyor 🙏 pic.twitter.com/1zb44rutic — Enver Karakaya (@enverkarakaya) March 4, 2023

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ise fotoğrafı kendi hesabı üzerinden paylaşarak, şu ifadeleri kullandı:

“Yüreğim parçalandı, tek yürek davamız ortak acımız sonsuz sonuna kadar takipçisi olacağız Enver kardeşim… Yavrularımız nur içinde yatsınlar, onlar her daim yüreğimizde olacaklar.”