Öğretmenler (Değişiklik) Yasa Tasarısı Pazartesi günü meclisin gündemine geliyor. İktidar Partileri yasayı geçirme konusunda kararlı bir tavır sergilerken, sendikalar ise meclis önünde eylemde olacak…

HÜKÜMET YASAYI GEÇİRMEKTE KARARLI…

Meclis komitesinden geçtikten sonra öğretmen sendikalarını eyleme götüren Öğretmenler (Değişiklik) Yasa Tasarısı Pazartesi günü meclisin gündemine geliyor. Gündem Kıbrıs’ın hükümete yakın kaynaklardan elde ettiği bilgiye göre, hükümet kanadı yasayı meclisten geçirmekte kararlı.

SENDİKALAR İKİYE BÖLÜNDÜ…

Gündem Kıbrıs’ın güvenilir kaynaklardan elde ettiği bilgilere göre KTÖS ve KTOEÖS sendikaları kendi içlerinde ikiye bölünmüş durumda. Bazı öğretmenler eylemlerin yanlış olduğunu ifade ederek, sınavların yapılması gerektiğini savunurken, diğer sendika üyelerinin ise eylemde ısrarcı olduğu öğrenildi. Pazartesi günü sendikalar meclis önünde eylemde olacak.

VELİLER TEPKİLİ…

Okul Aile Birlikleri ve veliler tarafında ise öğretmenlerin grevine tepkiler çığ gibi büyüyor. Okul Aile Birliği Whatsapp gruplarında eylemlere tepkiler dile getirilirken, aileler hükümetin ve bakanlığın sınavların yapılması için girişim başlatmasını talep ediyor.

SINAVLAR NE OLACAK?...

Gündem Kıbrıs’ın elde ettiği bilgilere göre hükümet Pazartesi günü meclisten yasayı geçirecek ve ardından da Milli Eğitim Bakanlığı sınavların yapılması için girişim başlatacak. Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu’nun Çarşamba gününe kadar konuyla ilgili açıklama yapması bekleniyor.

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