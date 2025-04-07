Öğretmen sendikalarından verilen bilgiye göre, KTOEÖS Başkanı Selma Eylem ve KTÖS Başkanı Mustafa Baybora imzasıyla gönderilen metinde, görüşülecek olan “Ortaokullar ve Ortaöğretim kurumlarında uygulanacak kurallar ile Disiplin (Değişiklik) Tüzüğü”nün Anayasa ve Milli Eğitim Yasası’na aykırı olduğu ifade edildi. Sendikalar bu nedenle Kurul davetine olumsuz yanıt verdi.

Bununla birlikte, sendikalar, yasalara uygun olarak hazırlanacak herhangi bir tüzük çalışmasını görüşmeye hazır olduklarını belirtti.